Prinzessin Madeleine von Schweden: Wundervolle Baby-News!

Erst am 09. März begeisterten Prinzessin Madeleine von Schweden und Ehemann Chris O'Neill das schwedische Volk mit der Geburts-Nachricht ihres dritten Kindes Prinzessin Adrienne. Nun überrascht das royale Ehepaar die Skandinavier mit der nächsten Glücks-Botschaft!

Prinzessin Madeleine: Drama nach der Geburt ihrer Tochter

Prinzessin Madeleine & Chris O'Neill: Süße Baby-Neuigkeiten

Wie bei allen Adels-Sprösslingen, soll auch bei Prinzessin Adrienne die Taufe in ihren ersten drei Lebensmonaten stattfinden. Wie jetzt verkündet wird, soll der Nachwuchs von Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill dafür Anfang Juni in die Kirche aufgenommen werden. Doch auch der Tauftermin soll bereits feststehen.

Prinzessin Madeleine & Chris O'Neill: So wollen sie feiern

Wie berichtet wird, soll die Taufe von Prinzessin Adrienne am 08. Juni 2018 stattfinden. So ließ das Königshaus jetzt verkünden: "Die Taufe ihrer Hoheit Prinzessin Adrienne wird am 8. Juni 2018 in der königlichen Kapelle im Drottningholm Palast stattfinden."

Nach der Zeremonie soll ein privater Empfang mit Familie, Freunden und Politikern stattfinden. Auch welches Taufkleid die kleine Prinzessin dabei tragen soll, wurde bereits bekannt gegeben. So soll sie - genau wie die anderen Schweden-Sprösslinge - das Ahnen-Taufgewand der schwedischen Königsfamilie tragen. Zuletzt wurde dieses von Prinz Gabriel von Schweden getragen, der im vergangen Dezember getauft wurde.