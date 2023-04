Prinzessin Madeleine: Zurück zum Ex! Ehemann Chris O’Neill schäumt vor Wut

Rückblick: Im April 2010 gab "Madde" die Trennung von ihrem damaligen Verlobten Jonas Bergström bekannt, weil er sie betrogen hatte. Kurz danach warf sie sich in die starken Arme des erfolgreichen Unternehmers Chris O’Neill, zog mit ihm später nach Florida. War es eine Flucht wegen der bitteren Enttäuschung um ihre große Liebe? Jonas, ein erfolgreicher Anwalt, heiratete dann noch ihre einst beste Freundin Stephanie – ein weiterer Rückschlag. Aber nun die Überraschung: Der Jurist lebt mit seiner Familie, er hat inzwischen auch drei Kinder, ebenfalls auf Djurgaden – mit Erlaubnis des Königs Carl Gustaf, der bestimmen darf, wer auf der Insel wohnt. Die beiden werden sich sicherlich nicht nur zufällig dort über den Weg laufen. Werden sie sogar ihre einst so heiße Liebe wieder entdecken?

Und: Kommt der eifersüchtige Chris überhaupt mit in Madeleines Heimat? Er arbeitet in den USA, außerdem spricht er fast kein Schwedisch. Schon einmal begegnete der Geschäftsmann in einem Restaurant zufällig Madeleines Ex-Verlobten – und war nicht besonders erfreut. Ein weiteres Zusammentreffen könnte in einem Eklat enden.

