Prinzessin Märtha Louise: Die Geschichte wiederholt sich! Sie steht erneut vor einem Scherbenhaufen

Drei- bis fünfmal pro Woche muss der Schamane sich im Dialysezentrum DaVita in Santa Monica behandeln lassen. Durek hat ernsthafte Gesundheitsprobleme, leidet unter einer unheilbaren Nierenkrankheit. "Ihm geht es schlechter als bisher gedacht", heißt es aus seinem engsten Umfeld laut "Closer".

Es ist nicht das erste Mal, dass die Nieren des selbst ernannten Geistheilers versagen. 2012 sprang er schon einmal dem Tod nur knapp von der Schippe, bekam damals in letzter Minute die rettende Spenderniere von seiner Schwester Angelina transplantiert.

Doch auch die droht nun zu versagen, und Märtha Louises große Liebe braucht dringend ein neues Organ. Norwegischen Medienberichten zufolge möchte sie Durek unbedingt helfen, würde ihm sogar eine ihrer Nieren spenden. Aber ob sie dafür überhaupt infrage kommt? Unklar! Nicht jedes Spenderorgan ist brauchbar. Und so bleibt der norwegischen Prinzessin nur eins: hoffen und beten, dass am Ende doch noch alles gut ausgeht und ihr so hart erkämpftes Glück nicht zerstört wird.