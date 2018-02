Prinzessin Märtha Louise: Diese Nachricht schockt die Norweger!

Im August 2016 gaben Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und Schriftsteller Ari Behn nach 14 gemeinsamen Ehejahren ihr Liebes-Aus bekannt. Danach wurde es ruhig um das ehemalige royale Ehepaar. Bis jetzt. Wie jetzt bekannt wurde, sollen die beiden bereits geschieden sein.

Märtha Louise von Norwegen: Ex-Mann beichtet Sex-Skandal!

Prinzessin Märtha Louise: Trauriges Ehe-Aus!

Die Information über die Scheidung von Prinzessin Märtha Louise und Ari Ben erfolgte nicht, wie gewöhnlich, in einer öffentlichen Bekanntgabe. Das norwegische Volk wurde stattdessen darüber, in der Autobiografie von Märtha Louise, auf der königlichen Homepage "kongehuset" informiert. So ist unter dem Punkt "Familie" zu lesen: "2016 entschied das Paar, getrennte Wege zu gehen. Sie wurden 2017 geschieden." Ein Schock für alle Norweger!

Prinzessin Märtha Louise: Ihre Kinder leben bei ihr

Aus der Ehe von Prinzessin Märtha Louise und Ari Ben gehen drei gemeinsame Kinder hervor. Die Töchter leben bei ihrer Mutter. Trotzdem sollen sich Prinzessin Märtha Louise und Ari Ben größten Teils gemeinsam um ihre Kinder kümmern. So sollen sie auch das vergangene Weihnachtsfest gemeinsam gefeiert haben.