Prinzessin Märtha Louise: Reality-TV-Sensation! Sie hängt die Krone an den Nagel

Die Sensation ist perfekt! Eine Prinzessin, die den Zwängen des Palastes entkommt, um mit einem Mann durchzubrennen und eine Karriere im Reality-TV zu starten! Genau diesen Weg hat Prinzessin Märtha Louise eingeschlagen. Zwar ist die Norwegerin im Gegensatz zu Prinz Harry noch immer ein gern gesehener Gast am Hof und pflegt eine gute Beziehung zu ihrer Familie. Doch nichtsdestotrotz zieht die Prinzessin ihr eigenes Ding durch!

Im Herbst wird Märtha Louise in der norwegischen Serie "Jaget" zu sehen sein (auf Deutsch: Jagd). Neben der Prinzessin werden noch weitere Promis jeweils in zweier Teams aus dem Gefängnis "Drammen" ausbrechen und versuchen, über einen Zeitraum von zehn Tagen auf der Flucht zu bleiben, ohne von professionellen Ermittlern gefasst und erwischt zu werden. In der Pressemitteilung heißt es: "Im 21. Jahrhundert zu verschwinden ist eine fast unmögliche Aufgabe. Die Überwachungsgesellschaft filmt uns bis zu siebzig Mal am Tag. Alles, vom Einkauf im Supermarkt bis hin zu Beiträgen in den sozialen Medien, wird heute überwacht. Wie überwacht sind wir? Können wir uns dem Blick des 'großen Bruders' entziehen?"