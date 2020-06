Prinzessin Märtha Louise: Tragischer Reitunfall

Am Freitag wollte Märtha Louise für die "Oslo-Horse-Show" fest im Sattel sitzen. Einen Tag zuvor hatte sie in der "Telenor-Arena" mit ihrem Pferd den dritten Platz „ersprungen“. Während am Freitag anfänglich alles gut für die Prinzessin verlief, schmiss sie ihr Pferd während des Turniers aus dem Sattel. Die Prinzessin verletzte sich schwer. Dem Publikum stockte für einen Moment der Atem, als Märtha Louise zu Boden ging. Nach ihrem Sturz war für sie das Turnier beendet. Die Norwegerin verließ sie zu Fuß mit ihrem Pferd die Arena.