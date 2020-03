Prinzessin Maria Teresa stirbt nach Corona-Infektion!

Reddit this

Großer Trauer um Prinzessin Maria Teresa von Bourbon-Parma! Die 86-Jährige ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Das Coronavirus verbreitet sich momentan auf der ganzen Welt. Immer mehr Menschen stecken sich mit der neuartigen Lungenkrankheit an. Mittlerweile gibt es weltweit schon 23.000 Corona-Tote. Jetzt hat es auch ein royales Familienmitglied getroffen...

Prinzessin Maria Teresa hatte sich mit dem Coronavirus infiziert

Die spanische Prinzessin Maria Teresa von Bourbon-Parma ist im Alter von 86 Jahren in Paris gestorben. Sie wurde 86 Jahre alt. Maria Teresa von Bourbon-Parma war eine Cousine von König Felipe von Spanien. Sie ist damit der erste Royal, der an Covid-19 gestorben ist. Ihr Neffe bestätigte im Gespräch mit "rtlnieuws.nl" die traurige Nachricht - und sprach von "intensiver Trauer und einem großen Verlust". Prinzessin Maria Theresa soll in Madrid beerdigt werden.

