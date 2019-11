Es sollte die glücklichste Zeit ihres Lebens sein: Gerade erst wurde bekannt, dass Prinzessin Mary zur Reichsvorsteherin ernannt wurde. Ein klares Zeichen dafür, dass sie und Prinz Frederick sich auf ihre neuen Rollen als König und Königin vorbereiten. Aber wurde der Druck noch doch zu groß? Palast-Insider verraten laut "Woman's Day", dass es bei dem Paar kriseln soll. Der bevorstehende Umzug der 47-jährigen Mary in die Schweiz - hat er weniger damit zu tun, dass sie näher bei ihren Kinder, die dort aufs Internat gehen, sein will, sondern mehr mit ihren Ehe-Problemen?

Kürzlich tauchten Fotos auf, die eine eindeutige Sprache sprechen. Prinzessin Mary wirkte angeschlagen und traurig, wurde liebevoll von ihrer achtjährigen Tochter Josephine umarmt. Am auffälligsten war jedoch, dass Mary ihren Ehering abgenommen hatte. Ein Zeichen dafür, dass in ihrer Ehe nicht alles in Ordnung? Der Druck des Palasts und die Erziehung ihrer vier Kinder soll bei dem Paar zu Problemen geführt haben. Mary fühle sich überfordert, nicht unterstützt und verzweifelt, heißt es. "Jetzt ist sie zur Reichsvorsteherin ernannt worden und ihre Arbeitsbelastung ist fast unmöglich geworden. Sie scherzt oft darüber, dass sie sich wünscht, sie könnte sich selbst klonen “, erzählt ein Palast-Insider. "Frederick scheint nicht zu begreifen, wie viel Mary tut und warum sie sich überfordert fühlt."

Ist die Ehe von Prinzessin Mary und Prinz Frederick am Ende?

Prinzessin Mary soll in letzter Zeit ihr Bestes getan haben, um Königin Margrethe zu unterstützen, die mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen hat. "Mary ist ausgebrannt und versucht, für alle da zu sein", erzählt eine Quelle. Mit ihrem vorübergehenden Umzug in die Schweiz wolle Mary prüfen, ob eine Trennung auf Zeit ihre Ehe retten könne. "Jeder kann sehen, was Marys Flucht in die Schweiz bedeutet. Und Margrethe ist sich sehr bewusst, dass Mary viel zu tun hat und Probleme hat.“ Die Quelle fügt hinzu: "Mary ist absolut erschöpft. Sie möchte diese Zeit als Pause sowohl von der Arbeit als auch von ihrem Ehemann nutzen. Das Einzige, was sie jetzt am Laufen hält, sind ihre Kinder. Obwohl sie wissen, dass ihre Mutter nicht glücklich ist, sei sie entschlossen, sie von ihren Eheproblemen fernzuhalten. Sie hofft nur, dass Frederick durch die Pause merkt, unter welcher Belastung ihre Ehe steht."