Prinzessin Mary: Herbe Enttäuschung kurz vor der Krönung!

Die letzten Wochen waren für Prinzessin Mary sicherlich alles andere als leicht. Ehemann Prinz Frederik wurde eine Affäre nachgesagt. Der dänische Thronfolger soll laut Aussage des Journalisten Luis Pliego eine Nacht mit der Mexikanerin Genoveva Casanova verbracht haben. Was an den Gerüchten dran ist, bleibt unklar. Doch nun wird der in Ungnade gefallene Prinz Frederik am 14. Januar König von Dänemark. An seiner Seite wird Prinzessin Mary stehen, die den Rang der Königin einnehmen wird. Doch nicht nur die Affären-Gerüchte ihres Mannes überschatten die Feierlichkeiten...