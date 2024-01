Prinzessin Mary & Prinz Frederik: Das Paar geht getrennte Wege

"Vertrauen ist in einer Ehe heilig", sagte sie darin. "Ich würde Untreue innerhalb einer Ehe nicht akzeptieren." Für sie sei Monogamie die einzige Beziehungsform und Betrug mit großem Schmerz verbunden. An dieser Meinung hält sie sicher bis heute fest. Genoveva Casanova, bei der Frederik die Nacht verbrachte, streitet zwar eine Beziehung ab. Und der Hof hüllt sich in Schweigen.

Doch Taten sprechen mehr als tausend Worte. Die meisten Termine absolvieren Mary und Frederik allein. An dem Tag, als ihr Sohn Prinz Christian (18) eine Erklärung auf die dänische Verfassung abgab, traten sie zwar gemeinsam auf. Doch sie fuhren in getrennten Wagen vor und standen dann stocksteif nebeneinander.

Inzwischen soll die Kronprinzessin sogar ihre Koffer gepackt haben. Sie reiste mit ihren zwei jüngsten Kindern in ihre Heimat Australien. Jetzt gehen Mary und Frederik wirklich getrennte Wege.