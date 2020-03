Prinzessin Mette-Marit: Jaa, Jubel-News aus Norwegen!

Sie hatte diesem Tag schon immer mit Freude entgegengeblickt. Doch er war stets ganz weit in der Ferne, nie zum Greifen nah – der Tag, an dem Prinzessin Mette-Marit (46) an der Seite von Kronprinz Haakon (46) Norwegens Thron übernehmen würde. Doch plötzlich geht alles ganz schnell. Jetzt tagt der Krisenstab. Mette und Haakon werden zu wichtigen Besprechungen gerufen, eine nach der anderen, denn König Harald (83) wird gesundheitlich wieder schwächer – und jetzt traf ihn auch noch der Corona-Fluch! Nun erwartet man, dass er das Zepter an den Thronfolger weiterreicht – und Mette wird Königin.

Was ist passiert? König Harald war gerade mit Ehefrau Sonja (82) von einem anstrengenden Staatsbesuch in Jordanien zurückgekehrt. Und jetzt sitzen beide zu Hause in Quarantäne! 14 Tage lang, da das Paar außerhalb Skandinaviens verreist war. Mit über 80 plötzlich isoliert – das kann nervlich schlimm sein!

Zwar wurde keine Erkrankung festgestellt, aber nicht auszudenken, wenn es so weit käme. Der Monarch ist sehr anfällig, leidet unter Schwindel, hatte Krebs und schwere Herz-OPs. Inzwischen kann er kaum noch allein gehen.

Mette-Marit ist am Ziel ihrer Träume

Nun blicken immer mehr Augen auf das junge Nachfolgerpaar. Mettes Problem ist aber, dass sie selbst unter einer tückischen Krankheit leidet – Lungenfibrose. Deshalb kann sie nur wenige Repräsentationsaufgaben absolvieren. Und das macht ihr Sorgen. Wie viel kann sie beitragen? Wie soll sie das in Zukunft alles schaffen? Doch die Prinzessin, die sich anfangs als Bürgerliche mit dem höfischen Protokoll recht schwertat, hat heute das ganze Land hinter sich und genießt hohes Ansehen. Das gibt ihr ganz viel Kraft.

Auch Königin Sonja sagt: „Wir vertrauen ihr voll und ganz und sind sicher, dass sie die künftigen Aufgaben souverän erfüllen wird…“

Mette-Marit von Norwegen: Zusammenbruch beim Deutschland-Besuch

Schwiegervater Harald sieht in ihr ebenfalls eine gute Königin. „Sie hat die richtigen Eigenschaften“, lobt er.

Der wichtigste Charakterzug ist Mettes offene, volksnahe Art. Sie besucht regelmäßig Kliniken, Schulen und Altenheime, um sich die Wünsche der Menschen anzuhören, nimmt sich für jeden Zeit. Trotz aller Pflichten ist sie auch eine wunderbare Ehefrau und ihren Kindern Marius (23), Ingrid (16) und Sverre (14) eine liebevolle Mutter. Schließlich muss eine künftige Königin auch als Privatperson ein Vorbild sein.

Wenn sich Harald und Sonja nun zurückziehen, wissen sie: Die Zukunft Norwegens ist in besten Händen.