Prinzessin Mette-Marit: Trennung! Sie kann es nicht mehr für sich behalten

In einem Q&A auf Instagram beantwortet die norwegische TV-Bekanntheit einige intime Fragen bezüglich ihrer Trennung von Marius: "Die Zeit direkt nach einer Trennung ist für beide Seiten hart und schwierig", gibt sie zu. "Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich andere herunterziehe. Ich bin so sehr mit meinen Gedanken beschäftigt, dass es mir schwerfällt, präsent zu sein. Ich bin gerade nicht so gesellig, trinke und feiere kaum", erklärt Nora weiter.

Trotzdem möchte Nora eine Freundschaft zu ihrem Ex aufbauen, wie sie verrät: "Mit der Zeit wird man sich besser verstehen, weil man alles von einem objektiveren Standpunkt aus betrachten kann."