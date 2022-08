Prinzessin Sofia: Eifersuchts-Drama! Sie turtelt mit einem anderen Mann

Sofia und Patrick genießen die gemeinsame Zeit

Auf den ersten Blick könnte man meinen, hier ein frisch verliebtes Pärchen zu beobachten, das romantische Momente miteinander genießt. An einem hellen schwedischen Sommerabend zärtliche Stunden miteinander verbringt, die nie zu Ende gehen sollten. Allerdings ist die gut gelaunte Dame niemand Geringeres als Prinzessin Sofia, seit 2014 die Ehefrau von Carl Philip von Schweden! Muss der jetzt eifersüchtig sein? Ist gar seine Ehe in Gefahr? Und mit wem vergnügt sich die Prinzessin hier überhaupt?

Der charmante, gut aussehende Herr an ihrer Seite ist Patrick Sommerlath, der Cousin ihres Mannes. Ihn verbindet eine lange, bewegende Geschichte mit dem schwedischen Königspaar: Als er 15 Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden. Silvia nahm den Sohn ihres Bruders Walther Sommerlath († 86) bei sich auf, um ihm Halt in schwierigen Zeiten zu geben. Die Königin und ihr Mann Carl-Gustaf umsorgten Patrick wie einen zweiten Sohn. Und für Carl Philip wurde er zu so etwas wie einem Bruder.

Bis heute ist die Bindung eng, Patrick Sommerlath wohnt bei Schloss Drottningholm, dem Wohnsitz des Königspaares. Da verwundert es nicht, wenn er die Familie zu ihrem Sommerurlaub auf Öland begleitet. Und beim Konzert der Sängerin Veronica Maggio in der Borgholmer Burgruine der Frau seines Cousins Gesellschaft leistet. Gesten freundschaftlicher Vertrautheit inklusive. Also Entwarnung für Prinz Carl Philip: In dieser Familie verstehen sich einfach nur alle blendend!

