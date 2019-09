Reddit this

Prinzessin Sofia: SO günstig ist das Kleid der schönen Schwedin!

Wow! Was für ein Auftritt! Gestern war Prinzessin Sofia dabei zu sehen, wie sie einen öffentlichen Auftritt an der "Sophiahemmet Högskola" absolvierte. Die trug dabei ein rotweiß gestreiftes Sommerkleid und strahlte darin mit der Sonne um die Wette! Doch vor allem der Preis von Sofias Look sorgte für besonders viel Aufmerksamkeit...

Prinzessin Sofia in Zara-Kleid

Obwohl es für royale Damen eigentlich üblich ist, dass sie in teurer Designer-Roben erscheinen, entschied sich Prinzessin Sofia zu ihrem gestrigen Auftritt für ein absolutes Schnappschenkleid. Sofias -Outfit ist nämlich bei dem spanischen Modelabel Zara erhältlich und kostet knapp 50 Euro. Vor allem für ihre royalen -Fans ein absoluter Grund zur Freude! Schließlich haben sie so die Möglichkeit, den Look der Beauty ganz einfach nach zu schoppen!

Herzogin Kate und Prinzessin Victoria sind ebenfalls Schnäppchen-Fans

Nicht nur Prinzessin Sofia legte bei ihrem gestrigen Auftritt, in ihrem Kleid von der Stange, einen Wow-Auftritt hin. Auch , oder Sofias Schwägerin, Prinzessin Victoria, waren bereits des Öfteren in Kleidern von Zara, oder zu sehen. Unsere Royales präsentieren sich also auch gerne mal ganz bodenständig und volksnah und beweisen, dass stylisch nicht automatisch teuer bedeuten muss!

Aufgepasst! Wer Sofias Look gerne nachkaufen möchte, hat hier die Möglichkeit dazu. Viel Spaß!