Prinzessin Sofia von Schweden: Baby-Alarm! Dieses Foto ist eindeutig!

In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber spekuliert, ob Prinzessin Sofia von Schweden und ihr Ehemann Carl Philip von Schweden süßen Nachwuchs erwarten. Dieses Foto könnte nun die Antwort liefern.

Sofia von Schweden: Mit diesen Accessoires schlägt sie alle Preisrekorde!

Prinzessin Sofia von Schweden: Schwanger?

Ist im schwedischen Königshaus der Baby-Boom ausgebrochen? Erst in diesem Jahr brachte Prinzessin Madeleine, die Schwester von Prinz Carl Philip, ihre süße Tochter zur Welt. Seitdem scheinen die Baby-Gerüchte über die schwedischen nicht abzubrechen. Auch über Prinzessin Victoria machten immer wieder Spekulationen die Runde, ob die Thronfolgerin mit Ehemann, Prinz Daniel, ein weiteres Baby bekommt. Nun steht Prinzessin Sofia im Fokus der Baby-Berichterstattung. Doch ist die wirklich schwanger?

Versteckt Prinzessin Sofia hier ihren Baby-Bauch?: Getty Images

Prinzessin Sofia von Schweden: Baby-Bauch?

Zuletzt war die Prinzessin bei der Nobelpreisverleihung in Stockholm zu sehen. Die Schönheit erschien zu dem Anlass in einer atemberaubenden Traumrobe, die ihre Figur perfekt in Szene setzte. Ein Detail stach allen Royalisten dabei allerdings besonders ins Auge: Eine kleine Wölbung unter Sofias Kleid. Versteckt die Prinzessin darunter etwa ihren Baby-Bauch?

Obwohl sich die meisten Schweden wahrscheinlich ein dritten Kind für Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip wünschen, wurden -trotz des Bildes- die Baby-Gerüchte durch den Hof noch nicht bestätigt. Wir können also weiterhin gespannt sein...