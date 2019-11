Reddit this

Die schwedische Königsfamilie droht endgültig zu zerbrechen. Was König Carl Gustaf nun getan hat, ist für Prinzessin Victoria ein schwerer Schlag.

Nichts ist im Königshaus so wichtig wie bedingungslose Loyalität. Wer sich gegen die royale Familie stellt, bekommt die Konsequenzen zu spüren. Jetzt hat ausgerechnet Carl Gustaf (73) das Kriegsbeil ausgegraben und einen Streit entfacht, den seine Töchter Kronprinzessin Victoria (42) und Prinzessin Madeleine (37) ausbaden müssen.

Die Entscheidung, die Kinder von Madeleine aus dem Königshaus zu streichen, sorgt für mächtig Wirbel in Schweden. Auf der einen Seite befürchtet das Volk, dass sich Kronprinzessin Victoria allein gelassen fühlt. Denn sie, ihr Mann Daniel (46) sowie ihre Kinder Estelle (7) und Oscar (3) werden künftig noch viel stärker in die royale Pflicht genommen, während sich Madeleine in Florida ein schönes Leben macht.

Prinzessin Victoria steht nun alleine da

Die wiederum, so heißt es, kann diesen Ausschluss nicht verzeihen und sieht es gar nicht ein, überhaupt noch in die alte Heimat zurückzukehren. „Victoria ist darüber entsetzt“, wird eine Palast-Quelle in der Illu „Hänt“ zitiert.

Prinzessin Victoria: Baby-Hammer!

Dazu kommt: Je weiter sich Madeleine entfernt, desto enger wird das Band zwischen Victoria und ihrem Bruder Carl Philip (40). Zwar wurden auch dessen Söhne Alexander (3) und Gabriel (2) von der Königsliste gestrichen, dennoch halten sie weiterhin zusammen. Sogar Schwägerin Sofia (34) übernimmt freiwillig viele Termine – was die Sache für Madeleine nicht gerade leichter macht. Schließlich wurde sie in der Vergangenheit oft kritisiert.

Wie sehr dieser Streit noch eskalieren wird, weiß keiner. Und ob je wieder die Friedenspfeife geraucht wird, ist ungewiss.

Bekommt Prinzessin Victoria noch ein drittes Baby? Im Video seht ihr die verdächtigen Bilder: