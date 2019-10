Prinzessin Victoria: Baby-Hammer!

Ist Prinzessin Victoria schwanger, oder ist sie es nicht? Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass die Beauty in anderen Umständen sein soll. Einer ihrer jüngsten Auftritte bringt die Baby-Gerüchteküche nun erneut zum Brodeln...

Alle gucken auf Victorias Bauch

Aktuell befindet sich Prinzessin Victoria im isländischen Reykjavík, wo sich über 2000 Klimaexperten aus aller Welt treffen, um während der "Arctic Circle Assembly" über die Zukunft und den Schutz der vom Klimawandel bedrohten Polarregion zu sprechen. Vor allem Victoria ist bekannt dafür, dass sie sich für dieses Thema voller Passion einsetzt. Doch nicht nur Victorias Engagement sorgt bei dem Treffen für jede Menge Aufmerksamkeit, auch die Körpermitte der Prinzessin steht im Fokus des Geschehens...

Ist Victoria schwanger?

Schon bei ein paar Auftritten in ihrer Heimat Schweden wurde hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, dass die Prinzessin wieder in anderen Umständen sein soll. Auch bei dem Treffen in Island sollen einige Anwesende unter Victorias Robe ein kleines Bäuchlein entdeckt haben. Ob die Prinzessin jedoch wirklich schwanger ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Palast dazu jedenfalls kein offizielles Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...

