Prinzessin Victoria: Baby Nummer 3! Sie kann es nicht länger verstecken

Diesen Verdacht bestätigte auch ihr Gatte Daniel mit seinem Verhalten während ihres gemeinsamen Auftritts. Der Prinz ließ seine Frau keine Sekunde aus den Augen, stand stets beschützend an Victorias Seite. Und die beiden wirkten so verliebt und fröhlich wie zwei Teenager! Außerdem fasste sich Victoria mehrmals an den Bauch, als sie sich unbeobachtet wähnte. Dabei strahlte die Kronprinzessin über das ganze Gesicht. Zudem verriet sie einst: "Mutter zu sein, ist für mich das größte Geschenk." Ja, es sieht also tatsächlich so aus, als würde Victoria noch ein Kind erwarten!

Ob das wohl so geplant war? Immerhin wurde der kleine Oscar in diesem Sommer eingeschult. Während er und seine große Schwester Estelle nun beide tagsüber in der Schule sind, hätten Victoria und Daniel also viel Zeit, um sich um ein Neugeborenes zu kümmern.

Bislang hat der Hof eine erneute Schwangerschaft jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Das liegt bestimmt daran, dass Victoria noch relativ am Anfang steht, auch wenn ihr Bauch offenbar schon eine kleine Wölbung zeigt. Doch sicherlich wird die gute Nachricht schon sehr bald verkündet werden. Vielleicht sogar an Weihnachten?