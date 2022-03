Prinzessin Victoria: Beim Fremdküssen in der Öffentlichkeit erwischt

Die aktuelle Zeit ist für Prinzessin Victoria alles andere als leicht! Seit Monaten halten sich die Gerüchte, dass sie und Prinz Daniel mit ihrer Ehe am Ende sind! Auch eine Reise von Daniel in die USA ließ die Gerüchteküche erneut ins Brodeln geraten, wie es für das schwedische Kronprinzessinnenpaar weiter geht! Um so schöner somit, dass Victoria bei einem ihrer jüngsten Auftritte mal wieder richtig Strahlen konnte!

Auch interessant