Prinzessin Victoria: Bekommt sie Zwillinge?

Denn obwohl die Geburt Victoria erst im sechsten Monat schwanger sei, trägt sie schon eine gewaltige Babykugel vor sich her. Viele Frauen bekommen einen solchen Babybauch erst in den letzten anderthalb Monaten. Die Fotos, vom Empfang des afghanischen Präsidenten Ashraf Ghan, zeigen sie im Profil und begründen so eindeutig den Verdacht, dass Victoria möglicherweise zwei süße Geheimnisse mit sich herumträgt.

Bis jetzt haben sich Prinz Daniel und Prinzessin Victoria weder darüber geäußert ob es zwei Babys sein könnten, noch haben sie das Geschlecht des Nachwuchses verraten. Spätestens im März werden wir es wissen.