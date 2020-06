Prinzessin Victoria: Bittere Tränen wegen Schwester Madeleine!

Das Prinzessin Victoria und ihre Schwester Prinzessin Madeleine ein super Verhältnis zueinander haben, ist definitiv nichts Neues. Obwohl Madeleine mittlerweile mit ihre Familie in Florida lebt, sollen sie und Victoria stets in einem regen Austausch miteinander sein. Um so trauriger somit für Victoria, dass sie ihren Geburtstag am 14. Juli vielleicht ohne ihre Schwester feiern muss. Auf Grund der aktuellen Lage ist es nämlich noch ungewiss, ob Madeleine nach Schweden reisen darf...