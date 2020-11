Prinzessin Victoria: Bitteres Drama im schwedischen Palast!

Die meisten Regionen in Schweden sind mittlerweile unter Quarantäne. Das Reisen in andere Landesteile ist momentan nicht möglich. Auch die königliche Familie bleibt von den Einschränkungen nicht verschont. Victorias Schwiegereltern wohnen in Ockelbo und dürfen in nächster Zeit nicht ins Schloss kommen. Schwester Madeleine befindet sich momentan in Florida. Ein bitterer Schlag für Victoria! Schließlich steht für die Prinzessin Familie an erster Stelle.