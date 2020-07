Prinzessin Victoria: Damit hatte niemand mehr gerechnet! Ihr Herzenswunsch erfüllt sich

Glücklich strahlen Prinzessin Victoria (43) von Schweden und ihr Prinz Daniel (46) in die Kameras. Sie wirken gelöst und sorgenfrei. Nach all den schlaflosen Nächten, die hinter ihnen liegen müssen, grenzt das an ein Wunder!

Damit hatte keiner mehr gerechnet, denn die Corona-Krise in Skandinavien setzte dem Königshaus stark zu – und natürlich auch dem Kronprinzenpaar. Wie oft muss die Angst vor einer Ansteckung wohl zum Greifen nahe gewesen sein? Wie oft mussten sie sich gegenseitig Mut zugesprochen haben?

Sie sorgten sich aber nicht nur um das Königspaar und das schwedische Volk, sondern auch um ihr eigenes Wohlergehen. Zählt Daniel doch seit seiner Nierentransplantation 2009 auch zur Risikogruppe.

Prinzessin Victoria kann aufatmen

Doch der sympathische Familienvater tut seitdem alles dafür, dass er gesund bleibt, und hält sich deshalb ganz strikt an den Rat der Ärzte: gesunde Ernährung, kein Alkohol, dafür ganz viel Sport und viel Spaß mit seinen Lieben.

Als er Mitte Juli am traditionellen Victoria-Golfturnier teilnahm, spielte er besser denn je. Und an Victorias 43. Geburtstag, der wieder traditionell auf Öland gefeiert wurde, sah er einfach blendend aus. Dort hatte er für jeden einen freundlichen Blick und ein nettes Wort – allen voran natürlich für seine Ehefrau, mit der er verliebt Händchen hielt.