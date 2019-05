Schon seit Wochen wird gemunkelt, dass Prinzessin Victoria und ihr Daniel in einer schweren Liebes-Krise stecken. Doch diese Gerüchte dürften sich spätestens jetzt in Luft aufgelöst haben.

Sie wirken wie ein normales Touristenpaar auf Erkundungstour durch die vietnamesische Hauptstadt. Unerkannt lassen sich Victoria und Daniel in die hereinbrechende Nacht treiben. Sie genießen offensichtlich diesen Moment der Zweisamkeit. Ungewöhnlich, denn die Agenda für das schwedische Kronprinzessinnenpaar bei einem Staatsbesuch ist eng getaktet, jeder Punkt ist geplant. Doch nach einem feierlichen Dinner im Präsidentenpalast in Hanoi, zu dem Vietnams Vizepräsidentin eingeladen hatte, haben sich Victoria und Daniel heimlich aus dem Staub gemacht.

Süßer Liebes-Ausflug

Das Protokoll zu missachten sieht der sonst so pflichtbewussten Victoria gar nicht ähnlich. Aber die zweifache Mama hatte einen triftigen Grund: die Liebe! Gerüchte, dass das Paar in einer Krise stecke, werden in Schweden immer lauter. „Wie steht es um die Ehe des Kronprinzessinnenpaares?“ fragte sich das Online-Portal „Stoppa Pressarna“ und machte sich Sorgen um den Haussegen auf Schloss Haga. „Die Kluft zwischen ihnen wächst“, titelte die Zeitung sogar. „Wie sollen sie ihre Ehe noch retten?“ So sollen die vielen getrennten Termine und die wenige gemeinsame Zeit dafür verantwortlich sein, dass das Paar sich auseinandergelebt hat.

Mit ihrer romantischen „Liebes-Flucht“ holten die beiden nun alles nach. So glücklich wie in Hanoi wirkte das Paar lange nicht mehr. Und Daniel, der beim Antritt der Reise noch sehr müde und angeschlagen war, schien es plötzlich besser zu gehen. Die hohe Luftfeuchtigkeit habe ihm zu schaffen gemacht, räumte er ein. War das wirklich der einzige Grund für seinen geschwächten Zustand? Gerade erst hatte einen Termin in Schweden abgesagt – ohne Begründung. Macht vielleicht auch seine 2009 transplantierte Niere Probleme?