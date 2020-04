Prinzessin Victoria: Das dritte Baby! Süße Oster-News

Reddit this

Kronprinzessin Victoria (42) war im südschwedischen Lund zu Gast – und sprudelte geradezu über vor Glück! Die Haare zu ihrem berühmten strammen Dutt gebunden, winkte sie fröhlich in die Menge. Aber nicht nur mit ihrem bezaubernden Lachen zog sie alle Blicke auf sich. Die sportlich durchtrainierte Thronfolgerin sah in Jacke und Faltenrock etwas wohlgeformter aus als sonst. Das gab natürlich Anlass zum Tuscheln: Da wölbt sich doch etwas, oder?!

Hütet die Kronprinzessin etwa ein süßes Geheimnis? Denn verdächtig oft hielt sie ihre Hand vor den Bauch. So wie werdende Mütter es tun, um ihr ungeborenes Kind zu schützen. Ein Baby – es wäre wirklich eine zauberhafte Überraschung. Und tatsächlich: Wie man aus Hofkreisen hört, wurde Prinzessin Estelle (8) kürzlich gefragt, ob sie und ihr kleiner Bruder Oscar (4) sich noch ein Geschwisterchen wünschen. Angeblich sagte sie: „Ja. Und wir kriegen auch bald eins!“ Hat die Kleine da wirklich eine royale Sensation ausgeplaudert? Kindermund tut ja oft Wahrheit kund!

Nun fällt Victorias Hand vor dem Bauch auch schon bei anderen Terminen auf. Vom Zeitpunkt her könnte ein drittes Kind gut passen. Estelle kam 2012 zur Welt, Oscar 2016, vier Jahre später. Nun haben wir 2020 – wieder sind vier Jahre rum.

Mit ihrem Altersunterschied verstehen sich die Geschwister blendend. Streiten sie auch mal? „Nein, bisher nicht“, sagt die stolze Mama. „Vielleicht liegt es daran, dass vier Jahre zwischen ihnen liegen und sie sich daher anders verstehen. Aber sie sind bestimmt keine langweiligen Kinder!“

Prinzessin Victoria im Mutterglück!

Und da ihr Vater, König Carl Gustaf (73), das Zepter noch lange nicht abgibt, hätte die Thronfolgerin auf Schloss Haga in Stockholm ja auch genug Zeit für ihre Familie.

„Für mich ist es einfach großartig, Estelle und Oscar so nahe zu sein und ihre Entwicklung zu verfolgen“, sagt sie. Dann sitzt sie mal mit dem Sohn in der Sandkiste. Oder hüpft mit ihrer Tochter auf dem Trampolin. „Mama zu werden, war für mich das größte Geschenk. Damit ging ein Traum in Erfüllung.“ Auch für Papa Daniel (46)!

Offiziell bestätigt ist das dritte Baby-Glück noch nicht. Das macht der Hof sicherheitshalber immer erst nach dem dritten Schwangerschaftsmonat.

Aber Platz genug ist ja im Schloss. Und wenn Estelles Voraussage stimmt, dann lässt sich aus einem der 44 Zimmer leicht ein kuscheliges Babyparadies machen.