Prinzessin Victoria: Dieser Konflikt erschüttert das Königshaus!

Reddit this

Oh je, das sind definitiv gar keine guten Neuigkeiten aus dem schwedischen Königshaus! Erst kürzlich überraschte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass Prinzessin Madeleine mit ihrem Ehemann und ihren Kindern in den USA ein neues Lebenskapitel aufschlägt. Nun die nächste Hiobsbotschaft. Wie es heißt, soll es nach dem Umzug zwischen Madeleine und ihrer Schwester Prinzessin Victoria zu heftigen Streitereien gekommen sein...

Prinzessin Madeleine von Schweden: Drama um ihr drittes Baby!

Prinzessin Madeleine: Sie fällt ihrem Land in den Rücken

Seit knapp zwei Wochen soll Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie nun schon in den USA leben. Für das skandinavische Volk definitiv ein herber Tiefschlag, da schon vor der Geburt von Prinzessin Adrienne - Madeleine brachte ihr drittes Kind vor knapp fünf Monaten zur Welt- immer wieder darüber berichtet wurde, dass sich die schöne Prinzessin mit ihrer Familie wieder in ihrer Heimat niederlassen möchte. Aber nicht nur die Schweden haben an dem Umzug von Madeleine zu knuspern, auch das Königshaus soll nicht hinter dieser Entscheidung stehen - ganz vorne mit dabei Prinzessin Victoria!

Prinzessin Madeleine und Prinzessin Victoria im Clinch

Wie nun durch "Stoppa Pressarna" berichtet wird, sollen Prinzessin Victoria und Prinzessin Madeleine seit Madeleines Umzug in die USA im Clinch miteinander liegen. Der Grund dafür: Victoria soll absolut gegen den Umzug ihrer kleinen Schwester gewesen sein und soll probiert haben diesen abzuwenden - ohne Erfolg! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass die beiden Schwestern wieder zueinanderfinden...