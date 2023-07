Prinzessin Victoria: Drama hinter den Palastmauern! Sie muss eine harte Entscheidung treffen

In dieser Situation könnte Victoria in eine unangenehme Position geraten. Als zukünftige Königin möchte sie natürlich vermitteln, doch es wird eine Herausforderung sein, zwischen ihrer kleinen Schwester und ihrer geschätzten Schwägerin zu stehen. Es ist höchste Zeit, dass die friedliebende Kronprinzessin ihre streitenden Verwandten an einen Tisch bringt und zu einer Aussprache einlädt. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Victoria die Situation erfolgreich schlichten kann und ob das Powerfrauen-Duo zu einem Trio wird...