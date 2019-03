Prinzessin Victoria: Drama um Daniel! Ärzte schlagen Alarm!

Reddit this

Kronprinzessin Victoria ist in großer Sorge um ihren Mann: Schwebt Prinz Daniel in Lebensgefahr?

Prinz Daniel wirkte in letzter Zeit müde und erschöpft. Doch es sich offenbar nicht die viele royalen Verpflichtungen, die den Ehemann von Schwedens Kronprinzessin Victoria so mitnehmen. Insidern zufolge könnte etwas viel Schlimmeres dahinterstecken, warum der Prinz in letzter Zeit gesundheitlich angeschlagen wirkt.

Im Mai ist es genau zehn Jahre her, dass der ehemalige Fitnesstrainer wegen seiner eingeschränkten Nierenfunktion eine Spenderniere seines Vaters Olle Westling bekam. Statistisch gesehen kann ein Patient zwölf bis 14 Jahre mit solch einem Organ leben. Es gibt aber auch Fälle, da ist deutlich früher ein neuer Eingriff fällig.

"Es kann sein, dass die Niere nach zehn Jahren so viel an Leistungsfähigkeit verloren hat, dass das Blut nicht mehr ausreichend gereinigt werden kann - und dann muss man leider über eine erneute Transplantation nachdenken", meint Dr. Jürgen Linzer, Chefarzt der Nephrologie im Asklepios Klinikum Hamburg, laut "Freizeitwoche".

Prinz Daniel: Drama um seine Gesundheit

Allerdings sinken die Erfolgsaussichten bei der zweiten und dritten Verplanzung drastisch. Dazu kommen weitere Probleme: "Patienten mit einer neuen Niere müssen dauerhaft Medikamente nehmen, weil der Körper sie sonst abstoßen würde."

Nebenwirkungen können Infektanfälligkeit und ein erhöter Blutdruck sein, so der Experte. Deshalb ängstigt sich Victoria um ihren geliebten Mann. Wie schlecht geht es ihm wirklich? Vielleicht denkt die schwedische Thronfolgerin schon heimlich darüber nach, ihm mit einer Lebendspende zu helfen? Zwei gesunde Nieren und ein guter allgemeiner Gesundheitszustand sind die medizinischen Voraussetzungen. Es wäre der größte Liebesbeweis, den die zweifache Mutter ihrem Mann machen könnte...