Prinzessin Victoria: Drama um Estelle! Jetzt muss sie kämpfen

Sie hatte sich so auf die Schule gefreut. Doch langsam wird das Lernen für Victorias (41) Tochter Estelle zum Albtraum. Schon wieder gibt es große Probleme. Umso wichtiger, dass ihre Mama immer für sie da ist...

Es ist das reine Chaos, das an der Manilla-Grundschule im Stockholmer Stadtteil Djurgarden herrscht. „Die Situation ist völlig unhaltbar. Die Schüler bekommen in mehreren Fächern keinen Unterricht. Was aber den größten Kummer bereitet: Mobbing und Kränkungen beherrschen den Alltag“, klagt ein Familienvater. Ein anderer poltert erbost: „Die Schule ist nicht imstande, die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten. Neulich zündete ein Schüler selbst gebastelte Böller im Gebäude. Ein Kind wurde verletzt – das Gehör!“ Die Aufsichtsbehörde ist längst informiert, bis zum 1. April muss in der Eliteschule wieder Recht und Ordnung herrschen. Doch lässt sich das Chaos überhaupt eindämmen?

Victoria und Daniel nehmen Estelle nicht von der Schule

Und warum nehmen Victoria und Daniel (45) ihre Tochter nicht von der Schule? „Prinzessin Estelle wird ihren Schulgang wie geplant fortsetzen“, betont Hof-Sprecherin Margareta Thorgren (53). Prinzessin Victoria, so heißt es, habe schon mehrmals mit anderen Eltern eine schnelle Verbesserung der Situation gefordert. „Sie weiß, dass Manilla eigentlich eine renommierte Schule ist, die Estelle eine gute Bildung vermittelt“, verrät ein Hof-Insider. Damit ihre Kleine nicht die Lust am Lernen verliert, kämpft Prinzessin Victoria wie eine Löwenmutter um das Wohl ihres Kindes. „Die Liebe einer Mutter kann viele Wunden heilen“, sagt eine Lehrerin, „aber wir hoffen alle, dass bald wieder Ruhe bei uns einkehrt!“