Prinzessin Victoria: Dreifaches Baby-Glück!

Jahrelang was das Verhältnis zwischen Prinzessin Madeleine von Schweden und ihrer Schwägerin Sofia von Schweden zerrüttet. Doch jetzt scheint der ganze Ärger plötzlich wie weggeblasen. Haben die Schlichtungsversuche von Prinzessin Victoria von Schweden endlich Erfolg?

Offenbar schon! Der Grund, warum sowohl Madeleine als auch Sofia so plötzlich versöhnlich gestimmt sind, sind wohl ihre Kinder. Vor wenigen Monaten brachte Sofia ihren zweiten Sohn zur Welt und schwebt im siebten Himmel. Und auch Madeleine genießt es in vollen Zügen Mutter zu sein. Mittlerweile erwartet sie sogar schon ihr drittes Baby. Beide Frauen haben jetzt wohl eingesehen, was im Leben wirklich zählt: Die Familie.

Gibt es bald drei royale Babys in Schweden?

Victoria von Schweden: Baby-Geheimnis gelüftet

Der royale Nachwuchs sorgt in Schweden für Harmonie pur! Das dürfte besonders Victoria freuen, die genau dafür immer gekämpft hat. Vielleicht legt sie ja genau wie ihre jüngere Schwester Madeleine nun auch bald noch mit Baby Nummer 3 nach? Sie trug nun ein auffallend weites Kleid. Ist sie nicht nur Vermittlerin, sondern selbst schwanger? Erst kürzlich schwärmte sie schließlich: „Noch ein Kind zu bekommen, ist fantastisch.“