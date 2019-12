Prinzessin Victoria: Ein Baby! Süße Überraschung zum Fest

Reddit this

Geht ihr größer Wunsch nun endlich in Erfüllung? Bei Prinzessin Victoria soll es süße Baby-News geben...

Es war bei einem Umweltseminar in Stockholm. Kronprinzessin Victoria (42) schüttelte Hände und strahlte in die Runde. Aber nicht nur mit ihrem Lachen zog sie alle Blicke auf sich, auch mit ihrem rosafarbenen Mantel, der sie vor der frostigen Kälte schützte. Der Gürtel betonte ihre Figur – und die sonst sportlichschlanke Thronfolgerin sah diesmal etwas wohlgeformter aus als sonst. Das gab Anlass zum Tuscheln: Da wölbt sich doch etwas… ein kleines Bäuchlein? Erst wenige Tage zuvor hatte sich Victoria in einem Kleid gezeigt, das als Umstandsmode angeboten wird. Hütet sie ein süßes Geheimnis? Ein drittes Kind, ein Geschwisterchen für Estelle (7) und Oscar (3)? Ein Baby – es wäre eine zauberhafte Überraschung zum Fest!

Nach diesem Auftritt standen eine Woche lang keine offiziellen Termine in Victorias Kalender. Forderte das Baby etwa seinen Tribut? Fühlte sich die Prinzessin nicht gut?

Prinzessin Victoria wünscht sich noch ein Baby

Die schwedische Illustrierte „Hänt extra“ behauptet schon länger, dass Victoria und Ehemann Daniel (46) von einem dritten Kind träumen. Die Thronfolgerin ist selbst mit zwei Geschwistern aufgewachsen, weiß, wie schön es ist, zwei Spielgefährten zu haben.

Noch hat der Palast nichts bestätigt, vor Ende jedes dritten Schwangerschaftsmonats hüllt man sich traditionell in Schweigen. Aber wenn sich die Vermutungen bewahrheiten, könnte das royale Baby im Juni zur Welt kommen, dann kann Victorias größter Wunsch wahr werden.

Prinzessin Victoria: Haar-Knaller! Sie hat eine neue Frisur!

Jetzt hofft man in Schweden, dass es bald offiziell verkündet wird: „Victoria är gravid igen!“ – „Victoria ist wieder schwanger!“ Und später gibt es 21 Salutschüsse zur Begrüßung des kleinen Königskinds. Im Juni, wenn die Sonne scheint.

Die verdächtigen Fotos seht ihr im Video: