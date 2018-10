Prinzessin Victoria: Familien-Drama! Die Situation eskaliert!

Reddit this

Passte früher kein Blatt zwischen die beiden schwedischen Prinzessinnen, gibt es jetzt immer größere Unterschiede.

Nur ein Beispiel: Vergangene Woche unternahm Victoria ausgerechnet durch Madeleines Herzogtum Hälsingland eine Wanderung. Stramme 15 Kilometer ist sie gelaufen. Hat sich dabei aufmerksam die Sorgen und Nöte der Leute angehört, kümmerte sich liebevoll um Menschen mit Behinderungen. Unterstützung von Madeleine wäre natürlich schön gewesen. Doch die war mit anderen Dingen beschäftigt.

Denn Madeleine soll in ihrer neuen Wahlheimat Florida gerade erneut umgezogen sein: schöner, größer besser lautet hier das Motto. 750 Quadratmeter Wohnfläche, über sieben Schlaf- und Badezimmer, ein Pool, Luxusküche, Marmorböden und überall Palmen. Dazu Sonne, die fast 365 Tage im Jahr scheint. Wie nett. Vor allem, wenn man das in vollen Zügen auskosten kann. Denn Madeleines Arbeit fürs Königshaus hält sich in Grenzen.

Der Streit der Prinzessinnen spitzt sich zu

"Die Prinzessin wird in den USA weiterhin für ihre Organisation 'Childhood' tätig sein", heißt es vom Palast. Sicherlich engagiert sie sich dort, doch wie voll ihr Kalender mit den offiziellen Terminen, wie sieht ihre Arbeit aus? Die Frage ist auch: Wie lange lässt sich Victoria die Eskapaden von Madeleine noch gefallen? "Es ist furchtbar", sagte sie über den Umzug ihrer Schewster in die USA. Mittlerweile ist fraglich, ob die Kronprinzessin nur auf die Entfernung und das gegenseitige Vermissen anspielte...

Victoria von Schweden: Drama im Familienurlaub!

Vielleicht ist nicht nur den Schweden schon lange ein Dorn im Auge, dass Madeline sich gern die angenehmen Termine rauspickt, sondern ihrer Schwester Victoria mittlerweile auch...