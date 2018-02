Geht Victorias (40) großer Traum früher in Erfüllung als erwartet? Kommende Woche gibt es ein großes Familienfest in Stockholm. Und in Schweden rechnet man fest mit einer Glücks-Botschaft, die das ganze Leben der Kronprinzessin verändert.

Victoria von Schweden: Baby-Geheimnis gelüftet

Alles ist vorbereitet für ein großes Fest im königlichen Palast in Stockholm. Am Montag, 5. Februar, feiern die schwedischen Royals ein wichtiges Jubiläum: 200 Jahre sitzen Mitglieder der Bernadotte-Dynastie auf dem schwedischen Thron. Aktuell regiert Carl Gustaf (71) das Land. Doch der ist nicht nur amtsmüde, auch in Umfragen kommt er regelmäßig schlecht weg.

Im Palast gibt es bereits heiße Gerüchte

Victoria hingegen wurde hingegen kürzlich mit 61 Prozent zur beliebtesten Repräsentantin des Königshauses gewählt. „Es würde mich nicht verwundern, sollte der König anlässlich des Jubiläums seine Abdankung vorbereiten“, verrät ein Palast-Insider. Es wäre die Sensation: Wird Victoria noch in diesem Jahr Königin? „Ich werde mit Stolz das Amt in die Zukunft führen“, stellte sie schon selbstsicher fest.

Wenn sich nun ihr Traum erfüllt, ändert sich ihr ganzes Leben. Sie wird weniger Zeit für ihre Familie haben, muss sich mehr ums royale Tagesgeschäft mit Empfängen, Sitzungen und diplomatischen Aufgaben kümmern. Aber darauf ist sie seit Jahren vorbereitet worden. „Sie wird nicht nur die erste Königin seit 1720“, sagt ein Hof-Kenner, „sondern auch die Beste von allen.“