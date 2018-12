Prinzessin Victoria: Große Sorge um Daniels Gesundheitszustand!

Reddit this

Wie steht es wirklich um die Gesundheit von Prinz Daniel? Die Sorge in Schweden um den Ehemann von Prinzessin Victoria ist groß.

Bewegung an der frischen Luft, die das Immunsystem stärkt, war bislang die Herzensangelegenheit von Victoria (41) und ihrem Daniel (45). Doch plötzlich wandert sie allein. Die Sorge ist groß: Macht seine Niere nicht mehr mit?

Im vergangenen Jahr war er bei Victorias Wanderung durch ihr Land noch an ihrer Seite: Dieses Jahr war sie ohne Daniel unterwegs. Er sei angeschlagen, heißt es in Schweden, sein Gesundheitszustand macht Sorgen. Schon vor wenigen Monaten schnaufte der Prinz bei einer Veranstaltung im Park von Schloss Haga: „Ich schaffe das Tempo einfach nicht!“

Wie geht es Prinz Daniel wirklich?

Kürzlich saß er bei einem Festakt in Stockholm erschöpft in seinem Stuhl. Ist es seine Spenderniere, die ihn ausbremst? Als Daniel das Organ vor knapp neun Jahren von seinem Vater Olle (73) transplantiert bekam, konnte ihm niemand sagen, wie lange es gut in seinem Körper arbeiten würde. Manch eine Spenderniere hält nur sieben Jahre. Diese Zeit ist bei Daniel schon vorbei. Wie viel Zeit bleibt ihm wohl noch?