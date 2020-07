Prinzessin Victoria: Großes Drama nach ihrem Geburtstag!

Das in Schweden eine verbreitete "Duz-Kultur" herrscht, ist definitiv nichts Neues. Doch ist es auch in Ordnung, ein Oberhaupt wie Prinzessin Victoria zu "duzen"? So wurde die Prinzessin bei der TV-Übertragung ihres Geburtstages des Öfteren mit "Du" angesprochen. Ein treuer Fan der Krone findet jetzt dazu eindeutige Worte und drückt seinen Unmut über das "Duzen" der Prinzessin aus. So ist in einem Leserbrief in der schwedischen Zeitung "Göteborgs-Posten" zu lesen: "Es ist unbegreiflich, wie man nur auf den Gedanken kommen und so tief in die Respektlosigkeit sinken kann, einen Royal zu duzen. Natürlich dürfen das die engsten Angehörigen. Alle anderen haben sie selbstverständlich mit Kronprinzessin oder Königliche Hoheit anzusprechen." Autsch! Doch was denkt Prinzessin Victoria über diesen Vorfall?