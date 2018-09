Prinzessin Victoria: Hurra, wundervolle Neuigkeiten aus Schweden!

Als am 9. September in Schweden der Reichstag gewählt wurde, war dies in Wahrheit ein großer Moment für König Carl Gustaf (72). Denn wie "Neue Post" berichtet, ging es hinter verschlossenen Türen auch um die Zukunft der Monarchie! „Alle dachten, es geht um die Wahl. Von wegen! Deshalb wurde auch niemand stutzig, als sich der Monarch und die Kronprinzessin in letzter Zeit oft mit Regierungsvertretern trafen“, erzählt uns ein Palast-Mitarbeiter. Und dann lässt er die Bombe platzen: „Victoria wird den Thron übernehmen. Und das noch in diesem Jahr!“ Eine Sensation! Klar, dass Victorias süße Kinder Oscar (2) und Estelle (6) jetzt total aufgeregt sind. Endlich wird Mama Königin!

Doch wie kommt es gerade jetzt dazu? Bisher hieß es doch: Carl Gustaf behält die Krone bis an sein Lebensende! So erklärte er zu seinem 70. Geburtstag: „Ich hoffe, Victoria kann so lange wie möglich nur Mutter sein.“ Schließlich war für Victoria immer klar, dass sie für ihre Kinder da sein will, für sie Zeit haben möchte. Anders, als sie es selbst in ihrer Kindheit erfahren hatte. Doch das Ansehen des Königs hat nach diversen Skandalen arg gelitten. In einer aktuellen Umfrage in Schweden erreichte Victoria 57 Prozent an Zustimmung, ihr Vater dagegen nur noch 19 Prozent. Die Zeit für einen Wechsel ist gekommen! „Der König ist jetzt 72, Königin Silvia wird im Dezember 75. Beide möchten ihr Leben genießen, düsten gerade wieder privat im Ferrari durch Deutschland. Andere sind in dem Alter längst ohne Verpflichtungen“, so der Palast-Vertraute zu "Neue Post".

Carl Gustaf ist der am längsten regierende König der schwedischen Geschichte. Am 15. September sind es 45 Jahre! Und auch wenn Abdankung im Lande gar nicht vorgesehen ist: In Spanien war es auch nicht so, und Juan Carlos (80) hat das Zepter trotzdem 2014 an seinen Sohn Felipe (50) weitergereicht.

Die wichtigsten Punkte müssen jetzt schnell geklärt werden. Kann die Zeremonie noch in diesem Jahr stattfinden? Schließlich müssen andere Staatsoberhäupter und Könige Termine koordinieren, -Übertragungen bis hin zum Menü für die prominenten Gäste … Ein Mammutprogramm für die Organisatoren – bis Victoria am Tag der Krönung mit ihrem Lächeln die ganze Welt verzaubern wird!