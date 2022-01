Prinzessin Victoria: Ihr schlimmster Albtraum wird wahr!

Denn nun muss Victoria noch einmal all das durchleben, was sie bewusst verdrängt hat. All die Skandale der Vergangenheit, jedes dunkle Geheimnis ihrer Familie wird an die Öffentlichkeit gebracht. Ausgeschlachtet, um daraus Gewinn zu schlagen. Denn der schwedische Fernsehsender TV4 will eine eigene Fassung von "The Crown" drehen. Thema: die königliche Familie Bernadotte. Im Original von "The Crown" geht es um Queen Elizabeth (95) und ihre Familie. Und auch dort schon wurde kein Thema ausgelassen. Die Skandale um Prinzessin Margaret († 71), der Betrug von Prinz Charles (73) mit Camilla (74), das tragische Schicksal von Diana († 36) – Millionen Menschen haben eingeschaltet. Prinz William (39) unternahm alles, um die Geschichte seiner Mutter aus dem Drehbuch streichen zu lassen – vergebens. Genau wie Kronprinzessin Victoria war er machtlos und musste alles über sich ergehen lassen.

