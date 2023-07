Prinzessin Victoria: Jetzt muss ihr Prinzessin Sofia beistehen!

Prinzessin Victoria litt als junge Erwachsene an einer Essstörung. "Mein Leben wurde damals von anderen, nur nicht von mir bestimmt. Die Kontrolle über das Essen war das Einzige, was mir noch geblieben war", beichtete sie vor einigen Jahren. "Es war meine Art, mit meiner ständigen Angst umzugehen. Es ist schwer zu erklären, warum ich damals so handelte. Ich hasste meinen Anblick." Inzwischen hat sie ihre Krankheit überwunden und gelernt, ihren Körper zu lieben.

Und trotz all der Jahre, die inzwischen ins Land gezogen sind, fällt ihr der Umgang mit der Krankheit immer noch schwer. Doch sie ist nicht allein! Denn Schwägerin Prinzessin Sofia steht ihr bei! Denn nicht nur setzt sich die Ehefrau von Prinz Carl Philip für wohltätige Zwecke ein, nein. Die 38-Jährige packt selbst mit an. Seit der Corona-Pandemie arbeitet sie im Frühjahr und Frühsommer ehrenamtlich im Sophiahemmet-Krankenhaus, um dort das Pflegepersonal zu unterstützen. Und auch nach der akuten Krisenzeit blieb der Royal dabei. Inzwischen wird die Schwägerin von Prinzessin Victoria allerdings auf der Station für Essstörungen eingesetzt und umsorgt die Patientinnen mit viel Fürsorge und Hingabe.

Damit erweist sie Kronprinzessin Victoria eine große Ehre, denn der Umgang mit diesem Thema ist für sie immer noch schwierig. Familie hält eben zusammen!