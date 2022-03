Prinzessin Victoria: Jetzt redet sie erstmals über die Scheidung von Prinz Daniel!

Auf der königlichen Website "kungahiset.se" wendet sich Victoria nun mit ehrlichen Worten an ihr Volk und offenbart, dass an den Trennungsgerüchten von ihr und Daniel absolut nichts dran ist. Sie erklärt: "Es machen Gerüchte die Runde über Verrat in der Beziehung und eine bevorstehende Scheidung. Im Normalfall äußern wir uns nicht zu Gerüchten und Spekulationen. Doch zum Schutz unserer Familie möchten wir ein für alle Mal klarstellen, dass die Gerüchte völlig unbegründet sind." Ehrliche Worte, die zeigen: Victoria und Daniel sind immer noch so unzertrennlich wie am ersten Tag ihrer Liebe! Ob die Scheidungsspekulationen damit wohl ein jähes Ende nehmen? Wir können gespannt sein...