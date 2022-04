Prinzessin Victoria: Jetzt will Schwester Madeleine sie aus ihrer Misere retten

Und in der Tat – alle Anzeichen sprechen dafür, dass beide Schwestern in Zukunft an einem Strang ziehen. Madeleine war nicht nur beim offiziellen Foto-Shooting der königlichen Familie dabei. Die Aussage dahinter ist noch viel wichtiger: Die Prinzessin ist vollwertiges Mitglied und somit auch berechtigt, Apanage zu beziehen. "Sie liegt dem Steuerzahler nur auf der Tasche!", gingen die Schweden mit Madeleine hart ins Gericht. Das soll sich jetzt ändern.

König Carl Gustaf (76) weist auf der Website des Hofes ausdrücklich auf die Arbeitseinsätze seiner Tochter hin. Auffällig aber auch, dass ihr Mann Chris O'Neill (47) nicht auf dem Foto ist. Gehört er nicht mehr dazu? Kommt Madeleine allein mit den drei Kindern von Florida zurück nach Stockholm? Es gibt Spekulationen, dass die Ehe vor dem Aus steht. Doch Chris hat immer wieder betont, dass er wegen seiner Geschäfte nicht in Schweden leben möchte.

Schwere Zeiten stehen Victoria und Madeleine bevor. Für sie steht fest: In der Not halten wir noch fester zusammen. Dies gilt auch emotional. Nun können sie sich in Ruhe das Herz ausschütten. Sozusagen über den Nachbarszaun hinweg. Denn in der Nähe von Schloss Haga, dem Wohnsitz von Viktoria, hat Carl Gustaf gerade ein Anwesen gekauft. Die wunderschöne Villa Loviseberg wird wohl Madeleines neues Zuhause. Wie praktisch für die Prinzessinnen, die dann über den kurzen Dienstweg ihr Königreich und vielleicht auch ihre Liebe retten können.