Prinzessin Victoria: Jubel-Nachrichten aus Schweden!

Als stolzes Oberhaupt steht König Carl Gustaf (71) da – an seiner Seite Tochter Victoria (40) und Enkelin Estelle (5)! Auf den ersten Blick ist klar, wer Schwedens Königshaus in Zukunft regieren wird. Der Thronwechsel steht bevor: Jetzt kommen die Frauen an die Macht!

Der schwedische Königshof feiert das Jubiläum „200 Jahre Bernadottes auf dem Thron“ mit einer Sensation: Zum ersten Mal in der royalen Geschichte wurde ein symbolträchtiges Bild wie dieses veröffentlicht. Palastkenner sind sich sicher: Hier sehen wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Schwedens Monarchie!

Prinzessin Victoria ist extrem beliebt

Auch wenn die offizielle Bestätigung des Thronwechsels noch auf sich warten lässt, verdichten Bilder wie dieses die Vermutungen der Hof-Insider: Eingeleitet ist er längst!

Nach diversen Skandalen und Vorwürfen der Amtsmüdigkeit ist Carl Gustafs Beliebtheit stark gesunken. Victoria hingegen hat schon seit jeher die Herzen der Schweden auf ihrer Seite. Hinter verschlossenen Palast-Türen munkelt man: „Er wird ihr noch dieses Jahr den Vortritt gewähren.“ Mit Victoria kommt seit 1720 das Zepter wieder in Frauenhand. Und bleibt auch dort: Estelle wird ihr in Würde folgen. Um sie auf ihre Rolle vorzubereiten, wird der kleine Wildfang schon jetzt regelmäßig in Etikette-Kursen geschult – auch „Königinnenschule“ genannt...