Prinzessin Victoria: Neue Fotos! So süß sind Estelle und Oscar!

Bei diesen süßen Nachrichten zu Weihnachten wird der schwedischen Königsfamilie und ihren Fans sicherlich ganz warm ums Herz. Denn passend zum Fest der Liebe, teilte (41) auf dem -Account des schwedischen Könighauses einen super niedlichen Schnappschuss ihrer Kinder Estelle (8) und Oscar (2). Denn kurz vor Weihnachten, am 13. Dezember, feiern die Schweden das traditionelle Lichterfest "Lucia", basierend auf der gleichnamigen Heiligen. An diesem Tag tragen Kinder weiße Gewänder und Kopfbedeckungen mit Sternen oder einem Kerzenkranz, der die Kinderaugen zum Strahlen bringt. Natürlich auch die von Prinzessin Estelle und Prinz Oscar! Denn die haben sich nämlich, genau wie andere Kinder in ihrem Alter, auch in die Lucia-Kostümierung geschmissen. Sehr zum Stolz von Mama Victoria und Papa Prinz Daniel von Schweden (45).

Victoria von Schweden: Schwanger? Dieses Bild verschafft Klarheit!

Victoria von Schweden zeigt ihre süßen Kinder

Mit breitem Grinsen posieren die Kids von Victoria von Schweden für ihre Mutter, die mit der Handykamera schnell den schönen Moment festhält. Darunter postet der offizielle Instagram-Account des Königshauses: "Eine kleine Lucia sah man heute Morgen auf Schloss Haga". Und mit diesem Schnappschuss, zeigt die Prinzessin einen ganz privaten Einblick in ihr Familienleben und in das Zuhause der schwedischen Königsfamilie. Denn im Hintergrund ist das schicke Wohnzimmer auf Schloss Haga in Stockholm zu erkennen. Und noch etwas fällt auf: Die Kinder von Victoria und Daniel sind ganz schön groß geworden. Prinzessin Estelle ist mittlerweile sechs Jahre alt und geht in die Schule. Freudig hält sie einen Korb mit den traditionellen schwedischen Safran-Plätzchen auf dem Bild und überrascht mit ihrer ersten Zahnlücke.

Königin Silvia von Schweden feiert Geburtstag

In wenigen Tagen können sich Estelle und Oscar dann schon auf das nächste Familienfest freuen. Denn Königin Silvia von Schweden feiert am 23. Dezember ihren 75. Geburtstag. Dann, passend zu Weihnachten, wird die ganze Königsfamilie wieder vereint sein, denn auch reist mit ihrer Familie aus den USA an.