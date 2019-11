Prinzessin Victoria: Notfall-Plan für Daniel!

Reddit this

Es ist ein Thema, das immer wieder auftaucht, weil es einfach auch so viel Sorgen bereitet: die Nierenkrankheit von Prinz Daniel. Seit er vor rund zehn Jahren eine Niere seines Vaters Olle Westling (74) gespendet bekam, „ist es, als ob ich ein neues Leben geschenkt bekommen habe“, meint er. Das war damals Rettung in letzter Minute. Denn „wenn die Nieren nicht funktionieren, vergiftet das Blut“, erklärt er. Doch die Funktion eines transplantierten Organs ist meist nur auf wenige Jahre beschränkt.

Deshalb scherzt Daniel manchmal mit seinem Vater, dass er auch noch seine andere Niere wolle. Die Sorge ist groß: Wie lange wird das neue Organ funktionieren? Eine Frage, die sich Prinz Daniel von Schweden (46) aktuell sehr häufig stellt. Zum ersten Mal sprach Daniel nun über die Zukunft. Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache, antwortete er ehrlich: „Manchmal kommen solche Gedanken. Wie lange wird diese Niere funktionieren? Wird sie ein Leben lang halten?“

Prinz Daniel spricht über neue Transplantation

Und der Prinz spricht bereits von einer neuen Transplantation. Geht es ihm etwa wieder schlechter? Mit Prinzessin Victoria (42) hat er eine liebevolle und aufopfernde Partnerin an seiner Seite. Gemeinsam haben sie sich schon nach möglichen Spendern umgesehen: „Wenn es eines Tages in der Zukunft soweit ist, werde ich mich dann damit beschäftigen. Ich habe Freunde und Familienmitglieder, die bereit sind, ein Organ zu spenden“, so Prinz Daniel.

Prinzessin Victoria: Ehe-Drama wegen der schönen Schwägerin

Einerseits lässt diese Aussage einen aufatmen, andererseits schleicht sich der Gedanke ein, dass es bereits einen Plan B gibt, falls dieser in nächster Zeit dringend gebraucht wird…

Gibt es süße Nachwuchs- bei Prinzessin Victoria und Prinz Daniel? Die Bilder seht ihr im Video: