Prinzessin Victoria: OP-Schock!

In den letzten Wochen musste Prinzessin Victoria immer wieder Stärke beweisen. So musste sie auf Grund der aktuellen Situation nicht nur ihre royalen Verpflichtungen vollkommen neu planen, auch privat stand sie vor einer Reihe von Herausforderungen. Während dieses Jahr nämlich schon ihr Geburtstag lediglich in einem kleinen Rahmen gefeiert werden konnte, wurde vor einigen Tagen ebenfalls bekannt gegeben, dass auch das Nobel-Bankett Ende dieses Jahres nicht wie gewohnt stattfinden wird. Für Victoria eine herbe Enttäuschung! Schließlich gehören diese Veranstaltungen zu den Lieblings-Events der Prinzessin. Doch damit nicht genug...