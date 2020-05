Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Jaa, süße Nachwuchs-News!

Obwohl in der letzten Zeit immer wieder darüber berichtet wurde, dass die Schweden während der aktuelle Zeit in großer Sorge um Prinz Daniel sind, gibt es nun eine zuckersüße Jubel- von den skandinavischen Royales, die alles Negative in den Schatten stellt...

Prinzessin Madeleine: Drama in der Familien-Villa!

Victoria war außer sich vor Sorge

Wie mehrere schwedische Medien berichteten, soll Prinzessin Victoria und Prinz Daniel die aktuelle Situation ganz schön zugesetzt haben. Auf Grund der Krankengeschichte von Prinz Daniel, soll sich die schwedische Familie deshalb auch in Quarantäne begeben haben, um den Ehemann von Prinzessin Victoria vor einer Corona-Infektion zu schützen. Grund zum Jubeln haben die schwedischen Royales in dieser schweren Zeit dennoch! Der Grund: Victoria und Co. können sich über zuckersüßen Nachwuchs freuen!

Die Kinder von Victoria sind überglücklich

Durch "Svenskdam.se" wird nun berichtet, dass sich Victoria und ihre Familie einen flauschigen Vierbeiner zugelegt haben. So sollen Victorias Kinder Estelle und Oscar bereits am vergangen Wochenende dabei gesichtet wurden sein, wie sie den Pudel-Welpen stolz zum Gassi gehen ausführten. Eine Augenzeugin berichtet: "Es war so süß, Prinzessin Estelle schien sich so über den Welpen zu freuen, und sie rannte mehrmals zu Victoria und kuschelte sich an." Wie süß!

