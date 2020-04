Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Jetzt stellen sie sich gegen den Palast!

Reddit this

Oh je! Was haben sich Prinzessin Victoria und Prinz Daniel nur dabei gedacht? Obwohl aktuell ein strenges Kontaktverbot gilt, zeigen sich die beiden in der Öffentlichkeit und ernten dafür einen Shitstorm...

Prinz Daniel absolviert öffentlichen Termin

Obwohl der schwedische Hof Mitte März verkündete, dass alle Termine von Prinzessin Victoria auf Eis gelegt worden seien, zeigte sich die mit ihrem Ehemann Prinz Daniel in den letzten Tagen bei drei öffentlichen Terminen. Für viele Schweden absolut unverständlich! Schließlich musste sich Prinz Daniel vor zehn Jahren einer schweren Nierentransplantation unterziehen und hat seitdem mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Das Victoria und Daniel für ihre Auftritte somit jede Menge Kritik erhalten, ist kaum verwunderlich...

Victoria und Daniel werden angefeindet

"Der König kann Victoria einen Rat geben. Sie riskiert das Leben ihres Mannes. Das ist außergewöhnlich. Prinz Daniel muss beschützt werden. Ich habe einen Vorschlag, und der wäre, der Prinz wird zum König und zur Königin nach Schloss Stenhammar gebracht und mit seinen Schwiegereltern unter Quarantäne gestellt. Das hier ist unhaltbar", heißt es nun durch einen Royal-Experten gegenüber "Stoppa Pressarna". Und auch andere royale Fans wettern via Social Media gegen die Auftritte von Daniel und Victoria: "Bleibt zu Hause oder nehmt eine Schutzmaske. Woher wisst ihr, dass jemand in der Nähe noch nicht infiziert ist?" und "Bin unglaublich enttäuscht! Sie müssen vorsichtiger sein!" Autsch! Ob sich Victoria und Daniel diese Worte wohl zu Herzen nehmen?

