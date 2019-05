Na das ist mal eine Sensation! Obwohl und Prinzessin Mary von Dänemark auf einen XXL-Kleiderschrank zurück greifen können, leisten sich die beiden Ladys nun ein modisches Doppel, was bei allen Royalisten für mächtig Aufsehen sorgt. Doch damit nicht genug...

Herzogin Kate: Wow! DIESES Kleid ist eine Sensation!

Prinzessin Mary im H&M-Look

Beim Kopenhagen Fashion Summit zeigte sich Prinzessin Mary nun von ihrer legeren Seite. Während die schöne Kronprinzessin zu öffentlichen Anlässen meist in teurer Designer-Kleidung erscheint, entschied sie sich zu dem Anlass nun für ein Kleid des Modelabels " ". Das Modell ist Teil der "H&M"-Conscious Kollektion und ist für 179 Euro erhältlich. Aber nicht nur Prinzessin Mary ist von dem Kleid absolut begeistert...

Prinzessin Mary fühlt sich in ihrem H&M-Kleid sichtlich wohl: Picture Alliance

Prinzessin Victoria ist ebenfalls ein Fan von dem H&M-Kleid

Schon vergangen Woche zeigte sich Prinzessin Victoria während ihrer Vietnam-Reise im gleichen Look. Einziger Unterschied: Während Prinzessin Mary ihr Kleid mit einem schwarzen Blazer und schwarzen Pumps kombinierte, wählte Prinzessin Victoria zu dem Outfit eine Clutch in Apricot sowie Wildleder-Pumps in der gleichen Farbe. Ob die beiden Ladys in der nächsten Zeit wohl des Öfteren im gleichen Look zu sehen sind? Wir können gespannt sein...