Reddit this

Prinzessin Victoria: So günstig kann ihr Kleid nachgekauft werden!

Das Victoria von Schweden eine echte Fashionista ist, ist den meisten royalen Fans bereits bekannt. Zur Freude ihrer Anhänger muss die Garderobe der Prinzessin allerdings nicht immer teuer sein. Victoria beweist regelmäßig aufs Neue, wie royal auch ein Kleid von der Stange aussehen kann. So auch jetzt...

Prinzessin Madeleine: Auch ohne Make-up eine echte Beauty!

Prinzessin Victoria setzt auf den Schnäppchen-Look

Während die meisten auf eine teure Garderobe setzten, war Prinzessin Victoria schon des Öfteren dabei zu sehen, wie sie in einem Kleid von der Stange alle royalen Fashion-Herzen höherschlagen ließ. So auch bei einem ihrer neusten Auftritte. Für ein wundervolles Familienfoto mit Prinz Daniel, ihren Kindern Estelle und Oscar posierte Victoria nun in einem Kleid, welches nicht nur ein absoluter Hingucker ist, sondern ebenfalls zum Schnäppchenpreis erworben werden kann!

Prinzessin Victoria: Hier kann ihr Kleid gekauft werden

Das schöne Spitzenkleid der schwedischen Prinzessin kann von ihren royalen Fashion-Anhängerinnen für gerade mal 80 Euro beim schwedischen Modelabel " " nachgekauft werden. Wer sich also "Look a like"-Victoria fühlen möchte, sollte sich jetzt schon mal auf den Weg zum -Label machen - viel Spaß beim Shoppen!