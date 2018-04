Prinzessin Victoria: Tränen-Kollaps in aller Öffentlichkeit

Das Leben als Prinzessin hat auch seine Schattenseiten. Besonders nach dem Gedenkkonzert für die Terroropfer von Stockholm weiß Victoria, dass es nicht nur gute Tage gibt.

Im vergangenen Jahr raste ein Attentäter mit einem LKW in eine Menschenmenge und tötete dabei fünf Menschen. Bei dem Gedenkkonzert konnte die 40-Jährige ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Auch ihr Ehemann Daniel wirkte sehr ergriffen und drückte seiner Frau zum Trost die Hand.

Von Victorias Geschwistern war allerdings keine Spur. An so einem wichtigen Gedenktag hätte die Prinzessin eigentlich gerne Carl Philip und Madeleine an ihrer Seite gehabt, doch die beiden glänzten mal wieder durch Abwesenheit.

Zumindest weiß die Kronprinzessin nun, auf wen sie sich wirklich verlassen kann. Ihr Daniel ist auch an schlechten Tagen für sie da und schenkt ihr Kraft!