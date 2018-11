Prinzessin Victoria: Trennungsschock nach 10 Ehejahren!

Reddit this

Oh je, was für traurige Nachrichten von Prinzessin Victoria! Erst kürzlich sorgten sich die Schweden noch um die Gesundheit der Prinzessin, nun die nächste Hiobsbotschaft!

Eigentlich ist das schwedische Königshaus nicht unbedingt für Skandale und bekannt. Alle Königshausmitglieder führen eine absolute Bilderbuch-Ehe - bis jetzt…

Prinzessin Victoria: Entführungs-Drama um die kleine Estelle!

Sorge um Prinzessin Victoria

In diesem Jahr scheint es für Victoria alles andere als Rund zu laufen. Zuerst musste die den Umzug ihrer Schwester, Prinzessin Madeleine, in die USA verkraften, dann ein Entführungsskandal um ihre Tochter. Zu guter Letzt stellten sich viele Schweden die Frage: Hat Victoria rapide an Gewicht verloren? Doch damit nicht genug! Wie nun bekannt gegeben wurde, muss die Kronprinzessin nun auch noch eine schlimme Trennung verkraften!

Trennungsschock für Victoria!

Wie jetzt berichtet wurde, gehen Björn Graf Bernadotte und seine Ehefrau Sandra Gräfin Bernadotte -die beiden sind eng mit Victoria verwandt- nach zehn Jahren Ehe getrennte Lebenswege. Dies teilte zumindest die Insel-Betriebsgesellschaft Mainau -dort lebte das Paar- am Dienstag mit. Für Victoria ein absoluter Schock! Wie Victoria auf die Trennung reagiert hat, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass die Prinzessin diesen Schicksalsschlag schnell verkraften wird.